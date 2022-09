Al dret mumaint vi da la rait

In october va in funcziun l’ouvra da cunfin GKI dadour Martina. Cun quai as serra üna lung’istorgia illa fabrica d’ouvras idraulicas in Engiadina. Quist’ouvra va vi da la rait in ün mumaint ideal – in temps d’üna pussibla mancanza d’energia. In mardi ha il GKI dat ün’ultima invista illas lavuors.