Stösst die Solidarität an ihre Grenzen?

Seit mehr als einem halben Jahr herrscht Krieg in der Ukraine, damit einher ging ein Flüchtlingsstrom gen Europa. Im Oberengadin halten sich heute circa 100 Flüchtende auf. Die regionale Arbeitsgruppe Ukraine sucht derweil für den Winter weitere Unterkünfte für die Geflohenen.

Mit Kriegsbeginn in der Ukraine kamen im März und April gemäss Kanton etwa 1000 Flüchtende pro Tag in der Schweiz an. Und die Solidaritätswelle war überwältigend: Alleine der Verein Ukrainehilfe Graubünden sammelte ...