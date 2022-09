Entdeckungsreise in die Val Susauna

In der Val Susauna, Gemeinde S-chanf, herrschen eigenartige Besitzverhältnisse: Teile gehören auch den Gemeinden Zuoz und La Punt. Dies und viele weitere Details erfuhren kürzlich die Teilnehmenden an einer Exkursion der Engadiner Naturforschenden Gesellschaft.

«Halt auf Verlangen» beim Dörfchen Susauna, ähnlich wie in Spinas in der Val Bever: die zahlreichen Exkursionsteilnehmenden hätten sich am 28. August am Bahnhof Susauna besammelt, wenn die Scalettabahn je gebaut worden ...