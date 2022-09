Der Lord, sein Hammer und das Bugatti-Schnäppchen

Das britische Auktionshaus Sotheby’s lud am Freitag zum zweiten Mal nach 2021 zur grossen Automobil-Auktion nach St. Moritz. In der Tennishalle beim Kempinski kamen 21 Boliden und, etwas überraschend, ein Automagazin, unter einen aristokratischen Hammer.

Eine Stunde vor Auktionsbeginn ist es in der Tennishalle in St. Moritz noch sehr ruhig und überschaubar. Hier wird noch ein Kotflügel poliert, da schaut eine Handvoll Interessierter fachsimpelnd auf einen alten V-12-Motor, und in ...