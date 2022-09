Gerichtsurteil zur Spölverunreinigung mit PCB vertagt

Am Donnerstag stand in Scuol ein Bauführer vor Gericht. Ihm wird bei der Verunreinigung des Spölbachs fahrlässiges Verschulden gegen das Gewässerschutzgesetz vorgeworfen. Derweil sprach sein Verteidiger von einem Fall «David gegen Goliath» und plädierte auf Freispruch. Das Urteil folgt am Montag.