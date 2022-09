Verlängerte Betriebszeiten am Vereina

Aufgrund der Wettervorhersagen verlängert die Rhätische Bahn am kommenden Wochenende die Betriebszeiten am Autoverlad Vereina. Der Fahrplan wird um drei Stunden, bis nach Mitternacht, verlängert.

Diese Massnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt Graubünden und der Kantonspolizei Graubünden. Die verlängerte Betriebszeit gilt für die Nächte von Samstag auf Sonntag, 17. und 18. September und von Sonntag auf Montag, 18. und 19. September. Mit der Verlängerung des Fahrplans wird eine Möglichkeit geschaffen, dass auch unvorbereitete oder überraschte Fahrzeuglenker ohne Winterausrüstung oder Schneeketten das Engadin noch zu später Stunde erreichen beziehungsweise verlassen können, ohne die winterlichen Pässe befahren zu müssen. Ein längerer Betrieb am Vereina soll Verkehrsteilnehmer dazu bewegen, ihr Auto für die Fahrt ins oder aus dem Engadin zu verladen. Die letzte Abfahrt in Klosters-Selfranga ist mit der Verlängerung um 23.50 Uhr (statt 20.50 Uhr) und in Sagliains um 00.20 Uhr (statt 21.20 Uhr).

(pd)