«Ziel ist ein fester Chor Opera Engiadina»

Kürzlich ging in Ponrtresina und Ftan das Festival Opera Engiadina über die Bühne. In diesem Kontext konnte die EP sich kurz mit dem künstlerischen Leiter Claudio Danuser unterhalten.

Engadiner Post: *Claudio Danuser, wie zufrieden sind Sie mit den beiden Konzerten in Pontresina und Ftan?Claudio Danuser: Im Pontresina haben wir 250 Besucher gezählt, in Ftan 150. Es hätte zwar an beiden Aufführungsorten noch Platz ...