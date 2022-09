Pascal Porchet folgt auf Martin Bühler

Die Bündner Regierung ernennt Pascal Porchet zum neuen Leiter des Amts für Militär und Zivilschutz. Er wird diese Funktion ab 1. Januar 2023 übernehmen. Er tritt die Nachfolge von Martin Bühler an, der per 1. Januar 2023 sein Amt als Regierungsrat antritt.

Pascal Porchet besitzt ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre der Zürich Business School, Zürich, einen Bachelor of Business Administration der St.Gallen Business School, Niederlassung Zürich und einen Abschluss als Master of Business Administration (Abschluss mit Auszeichnung IMD Lausanne, Schweiz). Nach diversen Tätigkeiten im mittleren Management im Bereich Kapitalmärkte und Unternehmensfinanzierung der Bank Julius Bär in Zürich, hat er von 2004 bis 2018 verschiedene Delegationen und Missionen des Internationalen Roten Kreuzes (IKRK) im Ausland geleitet. Seit 2018 bekleidet er beim IKRK das Amt des Stabchefs Globale Operationen.

Das Amt für Militär und Zivilschutz hat die Gesamtleitung des Bevölkerungsschutzes im Bereich der Vorsorgeplanungen inne und ist für die Bereiche Zivilschutz Bauten und Zivilschutz Einsatz/Ausbildung verantwortlich. Zudem obliegt dem AMZ die Aufgabe, die Bevölkerung und ihre Lebensgrundlagen bei Katastrophen und in Notlagen zu schützen. Es plant Schutzmassnahmen und Hilfeleistungen für die Bevölkerung und deren Lebensgrundlagen und setzt diese um. Gemeinsam mit den Partnerorganisationen und den Gemeinden trägt das AMZ zur Begrenzung und Bewältigung von Schadensereignissen bei. Es bildet die Mitglieder des Kantonalen Führungsstabs sowie der Gemeindeführungsstäbe aus und weiter. Im militärischen Bereich vollzieht es die gemäss Militärgesetz dem Kanton übertragenen Aufgaben. Pascal Porchet obliegt dabei die Führung von rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

(staka)