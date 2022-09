In der Nacht auf Freitag hat sich in Samedan ein Selbstunfall ereignet. Ein Personenwagenlenker prallte alkoholisiert in eine Leitplanke.

Der 24-Jährige fuhr kurz vor Mitternacht auf der Chaunt da San Bastiaun in Richtung Engadinerstrasse. Vor der Einfahrt in den Kreisel verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal in die rechtsseitige Leitplanke. Der durchgeführte Atemlufttest war positiv und die Staatsanwaltschaft Graubünden ordnete eine Blut- und Urinabnahme an. Der Führerausweis des Lenkers wurde per sofort aberkannt.

(kapo)