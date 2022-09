Bibi Vaplan sün nouva mischiun i’l univers

Dal 2020 ha cumanzà il viadi da Bibi Vaplan cun sia Popcorn-Opera vers las stailas. Uossa è’lla darcheu inavo ed invida cun seis Popcornauts a cuntinuar cul viadi sün nouvas mischiuns. I nu va per nögl’oter co per scuvrir il Popcorn-Univers.

Cun sia nouva chanzun «Crazy Popcorn 2» voul Bibi Vaplan manar nouvas novitats allegraivlas per quist muond pel mumaint magara trist. La novità es musica chi tuna simplamaing galactica. Ella imprometta plövgia da frajas, minchadi. E quai voul dir alch. Perche in quel lö ha mincha di set eivnas. E co disch Bibi Vaplan in sia chanzun: «Perche far pissers, invezza da dombrar dascus sün 37? Vè eir Tü cun no.»

«Crazy Popcorn 2» es be il cumanzamaint. Quai es be la prüma chanzun pel viadi intergalactic chi cuntegna ün’explosiun da plaschair. Da svolar cun Bibi Vaplan es simpel. I’s sto be avair uraglias finas ed ün cour avert. Ideal füss eir d’avair üna deblezza per popcorn.

Ils prossems concerts da Bibi Vaplan han lö in november a Zug ed in marz a Cuoira. La prüma preschantaziun da la Popcorn-Opera es planisada per november 2023. (pl/sal)