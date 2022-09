«Kehre ich ohne Beute zurück, dann ist das halt so»

Anita Baschung ist passionierte Jägerin und frönt der Hoch-, Nieder- und auch Herbstjagd. Sie engagiert sich im Kantonalverband und in ihrer Jagdsektion. Was ist ihr Antrieb, wie denkt sie über das Töten und was über Klischees und Vorurteile gegenüber der Jagd? Antworten gab’s auf der Pirsch.