Die berühmte Geigerin Midori ist auf den grossen Konzertbühnen dieser Welt zuhause. Nun gastiert sie erstmals am Festival Resonanzen in Sils.

Seit nun schon 40 Jahren begeistert Midori Konzertbesucher in aller Welt. Im japanischen Osaka geboren, hatte sie als Kind zuerst Unterricht bei ihrer Mutter, einer professionellen Violinistin. Bald zog sie in die USA, um bei Dorothy DeLay an der ...