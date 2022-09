Ignoranza nu protegia cunter chasti

Quai vessa'l bain stuvü savair: In Italia esa da metter la cedla da parcar aint il auto, eir schi's sto registra cul nomer da l'auto. Il redacter Nicolo Bass ha fat l'experienza ed ha surgni güsta duos chastis al listess mumaint per ün delict da parcar. Vala quai la paina da trattar culs Talians?

Üna da las unicas reglas per scriver il PS es, chi nu’s das-cha rögnar da la polizia. Quai ans es gnü rendü attent da prüma innan. Ün’unica jada in quists ultims quindesch ons, n’haja listess stuvü svödar meis gosch, per finir am n’haja stuvü güstifichar pro’l post da medias da la Polizia chantunala grischuna. Perquai: PS sur da la pulizia sun tabu – almain da quella svizra.

Perquai am permetta da tematisar quia las instanzas talianas (pens almain ch’eu nu varà da far quint cun üna proclamaziun a Roma): D’incuort, dürant mias prümas vacanzas in Toscana, n’haja parcà meis auto illa zona blaua da Porto Santo Stefano al Monte Argentario. Pro l’ura da parcar as stuvaiva indichar eir il nomer da l’auto. Eu n’ha pajà da las 18.27 fin las 19.45 e n’ha miss la conferma in gialoffa. Fingià a las 19.03 suna tuornà per cuntinuar il viadi e la surpraisa es statta gronda: Vi da la fanestra tachaivan duos cedlas lungas sco scha vess fat las cumpritas aint i’l Coop per tuot la famiglia per ün mais. Cul urari da las 18.34 n’haja surgni duos chastis per üna cuntrafacziun da parcar (penale contrattuale). Duos chastis per ün delict! Ün dal cumün da Monte Argentario sco possessur dal parkegi ed ün da la polizia taliana.

«Toc saimpel», dscharan uossa ils furberuns, «savarast bain cha stoust depositar la cedla aint il auto!» Grazcha fich. Davopro s’esa adüna plü furber. Però da surgnir duos multas per ün fat, para listess ün pa special. Cun meis scharm engiadinais e meis talian rumantsch, n’haja provà da scriver ün e-mail a las duos instanzas per far valair mi’innocenza. Ma eir quia valarà: ignoranza nu protegia cunter il chasti. Eu pudess eir simplamaing ignorar il pajamaint. Ma l’ultima jada n’haja stuvü pajar l’import davo tschinch ons dubel e tripel. Uschè chi nu restarà oter, co da gnir davo ils dovairs ...

PS: Uossa es güsta rivà ün e-mail da l’Italia: «La penale contrattuale è annullata...» Che banadits talians!

Text: Nicolo Bass