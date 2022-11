Optimistic e critic

In mardi ha la radunanza da la Comunità da vaschins Scuol dit unanimamaing da schi per metter a disposiziun üna surfatscha da maximalmaing 35 hectaras per ün parc solar. Intant cha’l Chantun as muossa optimistic, ha la Fundaziun svizra per la protecziun e la chüra da la cuntrada amo dumondas.