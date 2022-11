Der Start in die Wintersaison wird zur Zitterpartie

Ohne Beschneiung ist auch im Oberengadin keine Wintersaison mehr möglich. Doch noch nie mussten die hiesigen Betreiber der Bergbahnen so sehr um den Start in die Saison bangen wie gerade jetzt.

Am 26. November soll im Oberengadin der Start in die Wintersaison erfolgen. An diesem schon vor langem kommunizierten Datum halten die verantwortlichen Bergbahnbetreiber am Corvatsch wie auf Corviglia-Marguns fest. Obwohl die Atmosphäre im ...