Ün premi in fuorma d’üna lezcha

L’autura e redschissura Selma Mahlknecht da Zernez ho survgnieu sanda passeda il prüm «Premi Travers Zuoz». Il premi es gnieu surdo quist an per la prüma vouta – i’l ram dad ün’occurrenza iniziela in vista al nouv festival da teater rumauntsch, chi ho lö l’an chi vain a Zuoz.