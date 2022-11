Votumaziun consultativa pella scoula

Cha quai saja fingià hoz la problematica per l’instrucziun e cha implü s’augmainta il nomer da scolaras e scolars dürant ils prossems ons, scriva il capo cumünal Christian Fanzun illa missiva da votumaziun. Cha’l cumün vöglia schoglier il problem a lunga vista cun ün detretschamaint cumplet da la scoula e l’administraziun cumünala, cun sanaziuns e stabilimaints nouvs. «Uschè esa pussibel da dovrar optimalmaing il stabilimaints existents e da tils cumplettar cun fabricats nouvs adattats als bsögns da la scoula», disch Christian Fanzun. Concret douvra il cumün da Scuol i’ls prossems ons fin a ses stanzas da scoula implü, diversas stanzas existentas sun massa pitschnas e nu spordschan üna plazza per mincha uffant. I mancan localitats per lavurs in gruppa o per l’instrucziun individuala ed actualmaing nu s’haja ingünas stanzas da classa pel s-chalin ot. Eir las scoulinas douvran daplü e plü gronds locals ed i manca eir ün local per la maisa da mezdi.

La cumischiun correspundenta ha tscherchà soluziuns ed evaluà tuot las variantas pussiblas. Finalmaing esa gnü decis da proseguir la varianta da detretschamaint tanter la gestiun da scoula e l’administraziun cumünala. Pel cumün dess star in avegnir a disposiziun impustüt la Chasa du Parc e la gestiun da scoula as concentrescha sün l’areal da Quadras. Il cumün fa quint cun var 35 milliuns investiziuns pel proget Scoula Scuol+ dürant ils prossems tschinch ons. Illa radunanza cumünala dals 3 october es gnüda orientada la populaziun in detagl davart il proget. Las votantas ed ils votants preschaints in radunanza han eir deliberà ün credit da 500 000 francs pella planisaziun e 250 000 francs per ün provisori da scoula. Sco cha’ls respunsabels dal cumüns scrivan illa missiva, as basan ils cuosts intant ad üna stima approximativa. Cha per üna votumaziun impegnativa as dovressa cifras plü precisas. «Il cumün nu voul però investir raps illa planisaziun detagliada sainza avair üna tscherta sgürezza cha la populaziun sustegna insomma ün tal proget», scriva il capo cumünal. Cha la decisiun davart il credit da planisaziun vala be scha la dumonda consultativa a reguard il proget Scoula Scuol+ vain eir acceptada. Perquai racumonda la suprastanza cumünala da dir quista fin d’eivna a l’urna schi al proget Scoula Scuol+.

Text: Nicolo Bass