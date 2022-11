Acceptà il preventiv 2023 per scrutin

Ils respunsabels dal cumün da Val Müstair han preschantà in marcurdi saira il preventiv 2023 in radunanza cumünala a Tschierv. Il preventiv dal quint curraint prevezza üna perdita da 128'500 francs, pro amortisaziuns da raduond 650'000 francs ed ün’aigna finanziaziun da bundant 350'000 francs.

Sco cha’l chanzlist cumünal Not Manatschal declera sün dumonda, po il cumün da Val Müstair far quint dal 2023 cun üna contribuziun dad 1,56 milliuns francs da la gualivaziun da finanzas, cha quai saja però s-chars 86 000 francs damain co quist on. Il quint d’investiziun prevezza investiziuns totalas da 2,85 milliuns francs, las investiziuns nettas importan 1,71 milliuns francs. Las votantas ed ils votants jauers preschaints han acceptà il preventiv 2023 plü o main cun duos terzs da las vuschs, sün giavüsch es la votumaziun gnüda fatta per scrutin.

In seguit ha la radunanza cumünala eir acceptà ils preventivs dal Center da sandà Val Müstair, da la Biosfera Val Müstair e dal Provedimaint electric Val Müstair (PEM) per l’on 2023. Implü han las votantas ed ils votants deliberà il müdamaint da l’artichel 10 da la ledscha da polizia dal cumün da Val Müstair a man da la votumaziun a l’urna. Quist müdamaint prevezza ün scumond d’impizzar fös artificials, raketas e petardas sül territori dal cumün da Val Müstair. Fin uossa d’eira quai permis be a la festa naziunal als 1. avuost ed a Silvester, o dürant l’on cun ün permiss special dal cumün. Uossa voul il cumün seguir a l’exaimpel da tscherts cumüns in Engiadina e scumandar fös artificials dal tuot. La votumaziun correspundenta a l’urna varà lö in favrer 2023. Dürant quella votumaziun varà il suveran jauer da decider eir a reguard la ledscha davart la protecziun da la populaziun chi’d es eir gnüda preschantada e deliberada in marcurdi in radunanza cumünala.

Per finir han ils preschaints in radunanza cumünala eir approvà ün credit da 400 000 francs pel proget per sgürar la qualità d’aua illa fracziun da Fuldera. In otras fracziuns es quista lavur fingià gnüda fatta, dal 2024 segua lura amo il proget a Valchava.

Text: Nicolo Bass