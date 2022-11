Der Bundesrat stellte am Mittwoch seinen Notfallplan im Falle einer Strommangellage vor und schickte einen Massnahmenkatalog in die Vernehmlassung. Stufenweise soll Energie kontingentiert werden, zudem würden Verbote in Kraft treten, auch für Privatverbraucher. So wird im Fall des Falles die Beleuchtung, die Beschneiung und der private Gebrauch von Streamingdiensten verboten. Deshalb appelliert der Bundesrat: Sparen, sparen, sparen. In der letzten Ausgabe der EP/PL inspizierte die Redaktion die unterschiedlichen Energiesparmassnahmen der Engadiner Gemeinden. Diese halten sich - gelinde gesagt - im Rahmen, denn auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichtet keine Gemeinde komplett. Deshalb die heutige Frage an die Leserschaft: Wie erachten Sie die Stromsparmassnahmen der Gemeinden und der Region?

Umfrage der Woche: Energiesparmassnahmen Wie erachten Sie die Energiesparmassnahmen ihrer Gemeinde? Die getroffenen Massnahmen reichen aus. Ich wünsche mir weitergehende Energiesparmassnahmen und könnte zum Beispiel auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten. senden Ergebnis Die getroffenen Massnahmen reichen aus. 8 Stimmen 19 Stimmen Die getroffenen Massnahmen reichen aus.Ich wünsche mir weitergehende Energiesparmassnahmen und könnte zum Beispiel auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten.