Das Tierwohl steht an erster Stelle

Die EP/PL begleitet den Tierarzt Beni Biner für einen Tag und bekommt einen Einblick, wie es um die tiermedizinische Versorgung im Engadin bestellt ist. Der Einsatz führt in den Stall, aber auch in die Praxis nach Samedan – welche nun an neuem Standort in Celerina eröffnet.

Dienstagmorgen, 10.00 Uhr, Tierarzt Beni Biner macht sich in der Praxis in Samedan zum Aufbruch bereit, heute stehen Hofbesuche an. Auf dem Hof der Familie Schöpf in Zernez angekommen, zieht sich Biner schnell um, im Kofferraum hantiert er an ...