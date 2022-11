Ün cumbat per vita e mort

Ün commentar illa «Engadiner Post/Posta Ladina» in settember 2010 cul titel «Pioniers o traditurs?» ha miss in movimaint üna guerra rumantscha tanter idioms e rumantsch grischun. Suot il vierchel bugliva quai a tuot pudair, l’artichel es stat il ventil per cha la vapur possa sortir.

Ils idioms han fat opposiziun, els han s-chatschà il rumantsch grischun our da las scoulas. Quels cumüns in territoris idiomatics chi vaivan decis d’introdüer il rumantsch grischun in scoula sun tuornats ad instruir ils idoms. Ils mezs d’instrucziun idiomatics sun per part avantman, la ledscha da scoula es gnüda adattada ed eir il plan d’instrucziun 21 es gnü surlavurà. Hoz ha il rumantsch grischun in scoula ün’importanza marginala.

La survista cronologica cha la Pro Idioms ha preschantà illa radunanza generala demuossà in möd impreschiunant tuot ils sforzs e tuot las acziuns cunter il rumantsch grischun in scoula. Hozindi as poja eir rier cun dudir tuot las episodas ed istorginas passantadas dürant ils ultims dudesch ons. Però quella jada d’eira tuot main amüsant. Quella jada giaiva quai bod per vita e mort – i paraiva chi detta be amo amis ed inimis. Il tun da la musica d’eira fich dür, i nun es gnü spargnà cun imnatschas e chartas anonimas. Ils aderents dal rumantsch grischun e dals idioms han trat tuot ils registers pussibels.

Finalmaing ha guadagnà la Pro Idioms e tuot lur böts sun gnüts ragiunts. Ils iniziants e cumbattants a la front, cun Domenic Toutsch a la testa, sun gnüts onurats in venderdi passà in occasiun da la radunanza da la Pro Idioms Engiadina a Zernez. E quista guerra rumantscha ha eir muossà, chi nun es pussibel da sursaglir ed ignorar la voluntà dal pövel. Perquai nun es quai statta be üna victoria da la basa rumantscha, ma eir üna victoria da la democrazia.

Commentar: Nicolo Bass