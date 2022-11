Essenzas da dschember per far savun

Als 17 e 18 da november sun gnüts destillats our da rests da dschembers schmers in Val S-charl. Quai es capità cun üna destillaria mobila installada a Gurlaina e cun l’intenziun da far landroura prodots da savun. La destillaziun es gnüda organisada da l’Unesco Biosfera Engiadina-Val Müstair.