L’Alp Sprella va a Losanna

La causa Alp Sprella va davant Güdisch federal: Il WWF Grischun e la Pro Natura Grischun tiran inavant il recuors cunter la transfuormaziun da l’Alp Sprella in üna chamonna dal CAS. Be güst avant ün mais vaiva il Güdisch administrativ dal chantun Grischun rinvià tuot ils puncts dal recuors.

Il WWF Grischun e la Pro Natura Grischun s’han laschats temp bundant ün mais per comunichar lur andamaint illa chosa Alp Sprella. I va per la dumonda, discutada daspö 14 ons, per fabrichar üna nouva chamonna dal Club alpin ...