Waldboden im Mund

Seit vier Jahren bieten Flurina Badel und Jérémie Sarbach in ihrer Chasa Torel in Guarda ein Atelier für jeweils eine Gastkünstlerin oder einen -künstler an. Die letzten vier Wochen war die KünstlerinFranziska Baumgartner zu Gast. Ermöglicht wurde diese Residency von der Stiftung Hummenberg.