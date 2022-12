«Ziel ist ein Casino mit Fünf-Sterne-Service»

Heute Donnerstag startet das Casino St. Moritz nach einem Umbau und mit diversen Veränderungen in die Wintersaison. So wechselt das Casino vom Saison- in den Ganzjahresbetrieb, wird 365 Tage geöffnet sein und neu in edlem Blau und Gold erstrahlen. Das Online-Casino muss indes noch warten.