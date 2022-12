Masüras cun caracter exemplaric

A Scuol vain il temp d’Advent ingon plü s-chür co üsità: la suprastanza cumünala ha decis da redüer las iglüminaziuns publicas da Nadal sün üna singula via o plazza per fracziun. Eir il clucher da la baselgia San Lurench a Sent ed ulteriurs monumaints caracteristics nu vegnan plü iglüminats.