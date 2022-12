Kollision mit Poller

Am Montag ist in St. Moritz ein Automobilist mit einem versenkbaren Poller kollidiert. Der Mann musste in ärztliche Behandlung gebracht werden.

Der 41-Jährige beabsichtigte um 17.00 Uhr an der Via Serlas in St. Moritz mit seinem Auto eine private Garage zu verlassen, wie die Kantonspolizei informiert. Dabei kam es zur Kollision mit einem versenkbaren Poller. Aufgrund des gesundheitlichen Zustandes des Lenkers rückte ein Ambulanzteam der Rettung Oberengadin an den Unfallort aus. Dieses überführte den Mann zu weiteren Abklärungen ins Spital nach Samedan. Das beschädigte Auto wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Umstände, die zu dieser Kollision geführt haben, ab. (kapo)