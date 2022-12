Reto Kobach verlängert beim EHC St. Moritz

Reto Kobach ist seit Mitte Mai 2022 als Profitrainer beim EHC St. Moritz tätig und ist im Nachwuchsbereich hauptsächlich für die U-17 Top und die U-9 verantwortlich. Mit seiner Vertragsverlängerung will er noch mehr Kontinuität in die Entwicklung einer professionellen Nachwuchsorganisation einbringen und vor allem das Projekt Hockey Grischun Sud gemeinsam mit Alexander Aufderklamm vorantreiben. Reto Kobach freut sich auf die Zukunft beim EHC St. Moritz und ist optimistisch, was das Nachwuchsprojekt im Engadin betrifft. "Wir sind auf einem guten Weg, das Ganze nimmt langsam Fahrt auf und mit meiner Vertragsverlängerung möchte ich auch zeigen, dass ich zu 110% hinter dem Projekt stehe und überzeugt bin, dass wir gemeinsam Grosses daraus machen werden", so Kobach.