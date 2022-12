Wohnraumförderungsgesetz wurde angenommen

Bei der Celeriner Gemeindeversammlung am Montagabend waren 180 Stimmbürger anwesend. Das Gesetz zur Wohnraumförderung wurde mehrheitlich mit einer Gegenstimme und sieben Enthaltungen angenommen.

Mit der Annahme des Wohnraumförderungsgesetzes (WRFG) bekennt sich die Gemeinde dazu, den Wohnraum für die einheimische Bevölkerung aktiv zu fördern, so die Gemeinde.

Als Instrumente der Wohnraumförderung durch die Gemeinde zählt das WRFG verschiedene Förderungsinstrumente auf, wie bspw. Realisierung von Wohnbauten durch die Gemeinde, Beteiligung der Gemeinde an Bauträgern beziehungsweise Gründung solcher Trägerschaften durch die Gemeinde, Abgabe von Bauland im Baurecht oder zu Eigentum an Bauträgerschaften, Ergreifen von Massnahmen im Rahmen der Ortsplanung oder den Erwerb von Bauland und Grundstücken. Nicht vorgesehen sind insbesondere Lenkungsabgaben oder Beschränkungen bei den altrechtlichen Wohnungen. Die Gemeinde wird somit an ihrer bisherigen Strategie, welche im Wesentlichen darin besteht, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, statt bestehendes Eigentum zu belasten, festhalten.

Zudem wurde das Budget 2023 einstimmig genehmigt, die Belassung des Steuerfusses 2023 auf 50 Prozent der 100 Prozent Kantonssteuern und die Belassung der Liegenschaftssteuern für das Jahr 2023. (ep)