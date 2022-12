«Nus fain quai intern»

La Lia Rumantscha ha scrit oura la plazza per ün nouv secretari general, davo cha Diego Deplazes ha demischiunà quist utuon. L’inserat es sumgliaint a quel d’avant duos ons, schabain cha’l presidi vaiva miss in vista da vulair müdar il profil dal post. La co-presidenta Urezza Famos piglia posiziun.

Avant duos mais ha Diego Deplazes annunzchà ch’el as retira sco secretari general da la Lia Rumantscha (LR). In quel mumaint nu vaivan las duos co-presidentas Urezza Famos e Gianna Luzio amo vuglü tradir cun che profil cha la LR giaja in tschercha dad üna successura o d’ün successur da Diego Deplazes. Urezza Famos vaiva però dit avant duos mais: «Nus pudain dir üna chosa, nempe cha nus nu faran copy paste cun l’inserat da la plazza da Diego Deplazes, dimpersè cha nus elavuraran ün nouv profil.» Per far quai vöglia la Lia incumbenzar ad üna gruppa da lavur – uschea la co-presidenta quella jada.

Quists dis ha la LR intant publichà l’inserat per la plazza. Müdà s’ha però pac vi dal text, schi’s conguala l’inserat actual cun l’inserat d’avant duos ons, cur cha’l post d’eira d’occupar l’ultima jada. Nouv esa amo gnü agiunt il «tschaffen (...) al svilup da l’organisaziun» e la «transfurmaziun digitala». Davo la publicaziun dal nouv inserat ha Urezza Famos declerà invers RTR las intenziuns da la LR, co cha l’organisaziun less recrutar üna nouva secretaria o ün nouv secretari general.

RTR: Urezza Famos, Ella ha incumbenzà ad üna gruppa da lavur da s’occupar culla tschercha d’ün/a nouv/a secretari/a. Che ha quella gruppa fat concretamaing?

Urezza Famos: Quella gruppa da trais persunas ha da s’occupar da chattar, evaluar, preparar e propuoner las candidaturas, per a la fin laschar decider a la suprastanza da la LR chi chi surpigliarà il post da secretari o secretaria generala.

Schi’s conguala ils duos inserats pel post, quel d’avant duos ons e quel actual, lura daja in ögl chi nu dà grondas müdadas. Nun es l’inserat nouv dimena plü o main üna copcha?

Pitschnas müdadas pon avair minchatant ün grond effet per ün’interpraisa. Nus vain uossa integrà cha nus tscherchan inchün chi ha propcha l’abiltà in connex cul svilup dad üna gestiun, nus vain integrà la transfuormaziun, nus giavüschain abiltats pel marketing e nus giavüschain ün sensori per las gruppas cha nus vain uossa cullas nouvas pretaisas chi vegnan invers la LR, sco per exaimpel illa diaspora.

Sun quai uossa propcha nouvas abiltats? O nu d’eiran quai qualitats ch’anteriurs secretaris da la LR vaivan eir d’avair?

Nus vain realisà cha fich bleras persunas associeschan la plazza da secretari o da secretaria generala cun üna persuna chi ha d’avair ün’ota cumpetenza linguistica. Ma quellas cumpetenzas vain nus in chasa. Diversas persunas dischan ch’ellas nu sajan romanists o romanistas. Ed exact quai laivan nus muossar cun quist inserat.

Nus lain drivir l’arch da las cumpetenzas e verer chi chi accumplischa quellas cumpetenzas. Nus lain drivir uschè larg sco pussibel per pussibiltar eir a persunas chi nun han forsa brich be cumpetenzas linguisticas da s’interessar per la plazza.

Nu füssa stat plü simpel da scriver quai explicitamaing uschea eir in l’inserat?

Eu pens cha quai stetta eir in l’inserat. I’s sto be leger bain.

Ma i douvra ün pa interpretaziun.

Mobain, ün inserat es adüna ün inserat. E nus vain improvà da muossar che chi douvra tuot – e tuot quai cumpiglia quist inserat ed es visibel.

Ella ha dit – tanter oter eir illa radunanza da delegats e delegadas da la LR la fin d’october – cha la «transfuormaziun» da la LR saja ün böt pel prossem avegnir. Schi’s guarda l’inserat, lura nun es la transfuormaziun però ün grond tema.

Quai chi’d es scrit es eir la cooperaziun culla suprastanza. E nus vessan il giavüsch da far tschertas transfuormaziuns. Perquai es quai cuntgnü in l’inserat. I douvra inchün chi sa far «change-management». Quai füss giavüschà.

Üna müdada centrala dals duos inserats: Avant duos ons vaiva la LR ingaschà ün büro professiunal (headhunter) per tscherchar activamaing ün secretari general o üna secreatria generala. Uossa van las annunzchas directamaing pro Ella. Perche quista müdada?

Nus eschan da l’opiniun cha la suprastanza haja glieud chi ha svessa manà interpraisas, chi ha experienza cun ingaschar persunal, nus cugnuschain il meglder il profil cha la LR douvra, nus vain glieud chi accumpogna l’organisaziun dürant blers ons. Quella cumposiziun in suprastanza ha manà a la conclusiun da nu vulair dar ourd’man la recrutaziun. Nus fain quai intern ed eschan da l’idea da savair far quai güst uschè bain.

Ün büro professiunal gess eir svess in tschercha da persunas chi füssan adattadas pel post. Va Ella lura eir activamaing invers potenzials candidats u candidatas?

Eu pens cha minchün da la suprastanza farà quai, sch’el o ella cugnuoscha ad inchün. Obain cha nus provain da motivar a singulas persunas da s’annunzchar pel post. In mincha cas tschercha la LR eir activamaing ad inchün per quista plazza.

Che abiltats vess Ella il plü gugent ch’ün candidat o üna candidata vess?

Quai esa scrit in l’inserat. Sgür esa üna sfida da chattar la persuna chi accumplischa tuot ils puncts. Ma quai vezzaina lura.

Sch’Ella stess però manzunar chenüns chi füssan tenor Ella ils trais puncts ils plü importants?

Minchün da nus illa gruppa da lavur ed in suprastanza farà sia valütaziun. Per finir daraja ün mix – cun ün sistem da puncts cha nus vain decis d’applichar. Ma meis criteris principals nu stan brich in discussiun.

Sün chenüns puncts guarda Ella?

Sgüra guardaraja sülla cumpetenza da manar ün’interpraisa da 22 impiegadas ed impiegats. I sto esser inchün chi ama la cultura rumantscha, inchün chi ha ün’affinità per quella, inchün chi ha gugent la lingua rumantscha, inchün chi’d es gugent tanter Rumantschas e Rumantschs e chi tils inclegia. I füss bun scha quai füss inchün chi va eir gugent sur ils cunfins rumantschs oura. Ün da meis giavüschs füss eir üna persuna chi’d es ferma i’l chomp da marketing, perquai cha la LR less dvantar plü visibla cun sia lavur. Ed inchün chi ha ün’affinità digitala. Mia glista da giavüschs es dimena gronda e lunga…

Daja inchün chi riva dad accumplir tuot quels puncts?

Quai sarà la gronda dumonda. Nus sperain da chattar quella persuna.

Intervista: Anna Selina Quinter/RTR