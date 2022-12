Ün’atmosfera paschaivla

Forsa ha quai da chefar cull’atmosfera d’Advent paschaivla, forsa culla fiduzcha invers ils gremis politics e forsa simplamaing culla buna lavur da las gruppas da lavur e sco grazcha fich per l’ingaschamaint dal capo cumünal in partenza. Co oter as poja declerar la radunanza cumünala da preventiv plütost quieta da lündeschdi saira a Scuol. Il preventiv 2023 es gnü acceptà cun sortidas da 56,3 milliuns sainza cuntravusch. Tuot il preventiv da gestiun es gnü preschantà sainz’ün’unica dumonda. Las preschaintas ed ils preschaints in radunanza han deliberà desch credits d’investiziun e da planisaziun chi surpassan ils 200 000 francs sainza reacziuns e be cun singulas cuntravuschs. Il cumün da Scuol investischa l’on chi vain passa 13 milliuns francs, dürant ils prossems desch fin 15 ons as discuorra d’investiziuns da passa 200 milliuns francs. E la populaziun es restada calma – fich calma.

Quai nu s’esa bod na adüsà illas radunanzas cumünalas da Scuol, ingio cha normalmaing vain debattà in radunanza a tuot pudair ed ingio cha’ls rapreschantants da las fracziuns as fan vivs. Il capo cumünal partent nun invlidarà plü co facil mai la radunanza cumünala dals 8 marz 2021 chi vaiva dürà passa tschinch uras e fin davo l’üna la not. Quella jada regnaiva ün’atmosfera agressiva ed i paraiva cha’l coronavirus gnia cumbattü cun pleds in radunanza. Eir illas medias socialas esa gnü cumbattü ils ultims mais cunter la politica cumünala actuala. O d’eira quai listess tuot be üna campagna d’elecziun?

In mincha cas d’eira in lündeschdi passà tuot fich quiet – massa quiet. Tuottavia es la radunanza cumünala da preventiv la plü importanta radunanza da tuot on. Quia vegnan miss ils binaris per las investiziuns futuras. Ed ils respunsabels dal cumün gestiuneschan listess var 57 milliuns francs. Però la quietezza politica nu voul dir desinteress. Perche cha la partecipaziun es statta cun 150 persunas fich gronda. Quista radunanza cuort avant Nadal es eir statta ün regal da respet pel capo cumünal partent. Sco prüm capo dal cumün fusiunà ha’l merità quista stima per sia lavur politica dals ultims ons.

Commentar: Nicolo Bass