Der Rega platzt der Kragen

Heute Freitag (nach Redaktionsschluss) hat ein weiterer Workshop zur Entwicklung des Ausbauprojektes des Regionalflughafens stattgefunden. Mit dabei auch Rega-CEO Ernst Kohler. Dieser hat sich bereits anfang Woche in einem Brief an den Vizepräsidenten der Verwaltungskommission Infra, Gian Peter Niggli gewandt. Das geharnischte Schreiben wurde auch verschiedenen Medien zugestellt, die EP/PL hat es kurz vor Redaktionsschluss der Samstagsausgabe erhalten. Ernst Kohler schreibt, dass die für die Bevölkerung des Engadins wichtige Grundversorgung durch die Rega akut gefährdet ist. Warum? Seit 17 Jahren bemühe sich die Rega, ihre Infrastruktur auf dem Flughafen Samedan zu erneuern. Leider sei beim Gesamtkonzept erneut ein Stillstand oder sogar Rückschritt zu verzeichnen. Die Rega muss aber zwingend bis 2026 eine neue Basis in Samedan haben, weil bis dann auch ein neuer, leistungsstärkerer und vor allem grösserer Rettungshelikopter im Einsatz steht. Kann der alte Hangar nicht durch einen Neubau ersetzt werden, wird es auch die Basis Samedan nicht mehr geben. Die Rega bietet an, ihre Infrastruktur losgelöst vom Gesamtprojekt zu realisieren und zu finanzieren.

Autor: Reto Stifel