Fanestras per dar spranza

Dürant il temp d’Advent e da Nadal as vezza in bleras fracziuns da Scuol fanestras decoradas ed iglüminadas. Cun passar tras las giassas s’inscuntra decoraziuns fattas cun bler indschign ed amur.

Schi’s chamina dürant il temp d’advent tras vias e giassas da las fracziuns da Scuol, as poja admirar las fanestras ed ils vamportas decorats cun gronda premura. Las decoraziuns dan spranza e pon far plaschair in ün temp ...