Der CdH Engiadina hat in letzter Zeit fleissig Punkte gesammelt. Am Samstag Abend gelang das beim EHC Kreuzlingen Konstanz nicht. Die Unterengadiner lagen in der 54. Minute mit 1:4 zurück. 15 Sekunden vor Schluss gelang noch der Anschlustreffer zum 3:4, das war dann aber auch das Endresultat.