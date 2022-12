Jenal holt sich die ersten Weltcup-Punkte

Der Saisonauftakt in Lake Louise lief für die Samnauner Skifahrerin Stephanie Jenal nicht optimal. Doch bei der Weltcup-Abfahrt in St. Moritz schaffte sie es bei schwierigen Bedingungen auf den guten 26. Rang und holte sich damit die ersten Weltcup-Punkte.

Zugegeben, für Stephanie Jenal lief der Saisonauftakt eher durchwachsen: In der Abfahrt am Freitag und dem Super-G in Lake Louise Anfang Dezember fiel sie aus, in der zweiten Abfahrt am Samstag musste sie sich mit Platz 38 zufrieden geben. ...