Segantinis Baum kann auch Sonnenuntergang

Wann er gepflanzt wurde, ist nicht bekannt. Aber der mittlerweile weltberühmte Baum am Silsersee wurde schon 1921 von Giovanni Segantini verewigt. Seitdem dürfte die Reifweide (Salix Daphnoides) in der «La Chazza»-Seebucht bei Chastè am Silsersee ein paar hunderttausend Mal abgelichtet worden sein.