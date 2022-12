Frieren mit Kanalreiniger Manuel Diaz

Das Schweizer Leitungsnetz der Grundversorgung wie Wasser, Abwasser, Energie oder Telekommunikation ist rund 550'000 Kilometer lang und verläuft hauptsächlich unterirdisch. So auch der alte Abwasserkanal der Plaivgemeinden. Ein Augenschein bei Reinigungsarbeiten am Abwasserkanal in S-chanf.