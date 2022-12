La megldra specialista da sandà dal Grischun

In tuot ündesch persunas in scolaziun «specialistas da sandà» s’han preparadas dürant trais mais per las maestranzas chantunalas da mansters. Ellas tuottas sun i’l terz on dal giarsunadi ed absolvan lur scolaziun in chasas da chüra, in ospidals ed illa Spitex – o apunta sco Ladina Kirchen e’ls oters giarsuns e giarsunas dal Center da sandà Engiadina Bassa (CSEB) in tuots trais sectuors. Quai, sco eir la preparaziun professiunala da vart da la respunsabla pella scolaziun Sonja Schmidt, han contribui al success. Da sia victoria es Ladina Kirchen svessa statta surpraisa. E ch’ella po festagiar quella insembel cun sia conscolara Selina Kunfermann tilla fa amo daplü plaschair. Uschea pon ellas duos tour part eir a las mae-stranzas svizras da mansters FaGe in settember 2023 a Delsberg. La victura o il victur da quista concurrenza va lura da l’on 2024 als WorldSkills chi sun a Lyon in Frantscha.

Ma a quai nu pensa Ladina Kirchen amo. Il prüm vegnan ils examens finals dal giarsunadi, davo less ella cumanzar culla matura professiunala e lura es qua eir amo l’examen da chatscha ch’ella farà da prümavaira – eir quai insembel cun sia amia Selina Kunfermann. Perquai han ellas duos dit cuort davo la premiaziun riond: «Per furtüna sun las maestranzas svizras dürant la posa da chatscha!» (cdm/fmr)