Stagiunaris sainza tet?

Na be ils indigens pateschan da la situaziun immobigliara in Engiadina, eir stagiunaris haun quist an gieu difficulteds da chatter ün dachesa temporar per l’inviern. Las scoulas da skis da San Murezzan, Zuoz e Scuol haun uossa pel principi da la stagiun chatto per tuot ils magisters üna soluziun.