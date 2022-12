In der Nacht auf Sonntag ist in La Punt Chamues-ch in einer Ferienwohnung ein Cheminée-Holzbalken in Brand geraten. Die mit 15 Personen ausgerückte Feuerwehr Plaiv erstickte die Flammen mit einem Feuerlöscher, entfernte den Holzbalken mit schwerem Werkzeug und verhinderte einen grösseren Schaden.