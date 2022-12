Auf Spritztour in Kandelaber geknallt

In der Nacht auf Dienstag hat in Zuoz ein Jugendlicher mit dem Auto seines Vaters einen Selbstunfall verursacht. Das Auto wurde total beschädigt.

Der 16-Jährige behändigte in der Nacht auf Dienstag in Zuoz unrechtmässig das Auto seines Vaters. Zusammen mit einem 17-jährigen Kollegen machte er eine nächtliche Spritztour nach St. Moritz und wieder zurück. Dabei verlor er kurz nach 01.30 Uhr auf der schneebedeckten Via Staziun in Zuoz die Herrschaft über das Auto und kollidierte mit einem Kandelaber einer Strassenbeleuchtung sowie einem angrenzenden Zaunpfosten. Dabei wurde das Auto total beschädigt. Der aufgebotene Abschleppdienst informierte unverzüglich nach seinem Eintreffen auf der Unfallstelle die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden, welche eine Polizeipatrouille an den Unfallort beorderte. Beim jungen Feriengast wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen im Zusammenhang mit diesem Verkehrsunfall aufgenommen.

(kapo)