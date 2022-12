Tour de Ski im weissen Bereich

Es waren nervenaufreibende Tage für das Organisationskomitee der Tour de Ski rund um OK-Präsident Guido Mittner. Der Wärmeeinbruch und Regen setzten den Loipen in der Val Müstair stark zu. Am Mittwoch Morgen dann Entwarnung: «Es sieht wieder besser aus, beide Strecken sind bereit und bestätigt», sagt Guido Mittner auf Anfrage. Dank eigenen Schneedepots im Tal, Schneetransporten aus dem Oberengadin und den wieder etwas kühleren Temperaturen, konnten die Loipen für die Rennen vom Samstag und Sonntag präpariert werden. «Jetzt liegt genug Schnee, so dass auch die angekündigte Wärme den Loipen nichts mehr anhaben kann», ist Mittner zuversichtlich.

Eine kleine Änderung zum ursprünglichen Programm gibt es: Die Distanzrennen vom Sonntag über zehn Kilometer werden auf einer verkürzten Runde von 2,5 Kilometer gelaufen. Der Tour de Ski-Tross gastiert zum sechsten Mal in der Val Müstair, Premiere war 2013. In diesem Jahr ist Tschierv Startetappe zur Tour, welche ihre Fortsetzung in Oberstdorf (De) und Val di Fiemme (It) findet. Am kommenden Samstag ist das Sprintrennen (Qualifikation ab 11.30 Uhr, Finals ab 14.00 Uhr) und am Sonntag das Distanzrennen mit Start um 12.00 Uhr für die Frauen und um 13.15 Uhr für die Männer.

Text: Reto Stifel

Foto: Daniel Zaugg