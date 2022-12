L'öv dal cuc

Bod trais ons han dürà las trattativas da fusiun tanter Guarda, Ardez, Tarasp, Ftan, Scuol e Sent. Dürant tuot quist temp es gnü lavurà da vaglia: las singulas fracziuns sun gnüdas inventarisadas, la situaziun finanziala es gnüda evaluada, tuot ils bsögns e giavüschs sun gnüts remarchats detagliadamaing. La fusiun al cumün da Scuol – chi’d es entrada in vigur süls 1. schner 2015 – es gnüda acceptada da la populaziun da las ses fracziuns cun 78,9 pertschient.

Dürant tuot las trattativas da fusiun, e neir illa missiva da votaziun ed in seguit i’l contrat da fusiun, nu vain la zona da mansteranza Pozzet manzunada cun gnanc’ün pled. Ma als 21 december 2014 – be desch dis avant cha la fusiun va in vigur – ha decis la populaziun da Sent d’ingrondir la zona da mansteranza Pozzet. D’ün «regal» al cumün fusiunà, discuorran quels da Sent. Ma vairamaing esa plütost ün öv dal cuc.

Adonta dals interess finanzials privats da singulas persunas a reguard la zona da mansteranza Pozzet a Sent, ed adonta da tuot la procedura politica fich lungursa, resta ün gust amar in chosa. Eir scha la Regenza grischuna ha fat bun dal 2018 l’ingrondimaint da la zuona da mansteranza a Sent, nun ha il cumün da Scuol fusiunà fat ingünas impromischiuns correspundentas i’l contrat da fusiun. Quai chi paraiva fich important pella fracziun da Sent, es insomma sainza priorità cun vista sül perimeter plü grond dal cumün fusiunà.

Puchà es be cha la suprastanza cumünala actuala ed il capo partent, nun han chattà dürant tuot quists ons üna soluziun in chosa. Uossa as sto bazilar eir la nouva suprastanza da quist affar stantus. E finalmaing varan las votantas ed ils votants dal plü grond cumün in Svizra l’ultim pled in chapitel. Il suveran pudarà nempe decider sch’el voul accptar il credit per finanziar il provedimaint d’aua per realisar l’ingrondimaint da la zona da mansteranza Pozzet a Sent o scha quista pendenza dess definitivamaing gnir sepulida.

Commentar: Nicolo Bass