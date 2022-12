Fähndrich und Kläbo siegen

Für Nadine Fähndrich war es der 3. Sprintsieg in Serie. Auf Platz 2 lief Maja Dahlqvist aus Schweden, 3. wurde die Norwegerin Lotta Weng. Nadine Fähndrich sprach nach dem Rennen von einem Flow, in dem sie sich zurzeit befinde. Sie will ihren Sieg und den Silvesterabend zusammen mit ihrem Freund und ihren Eltern bei einem Essen feiern. Bereits am Sonntag, 1. Januar geht es mit einem Rennen über zehn Kilometer klassisch weiter. «Ich nehme Rennen um Rennen», sagte Fähndrich angesprochen auf den weiteren Tourverlauf.

Bei den Männer klassierten sich neben Sieger Johnanes Kläbo der Italiener Federico Pellegrino und Sindre Skar (Norwegen) als 2. und 3. auf dem Podest. Kläbo zeigte einen souveränen Auftritt uns sagte beim Interview im Ziel, dass Sprinten auf 1600 Meter über Meer dennoch eine anstrengende Sache sei. Er gilt als grosser Favorit für den Sieg in der Gesamttour.

Die Tour de Ski gastierte bereits zum sechsten Mal in der Val Müstair mit dem Etappenort Tschierv.

Autor und Foto: Reto Stifel