Fähndrich auf Platz Neun

Nadine Fähndrich erwischt in der 2. Etappe der Tour de Ski in der Val Müstair nicht den besten Tag und büsst mehr Terrain ein als erwartet. Die Luzernerin läuft im Val Müstair in der Verfolgung über 10 Kilometer klassisch in den 9. Rang.

Der Rückstand der 27-Jährigen auf die Leaderin Tiril Weng aus Norwegen beträgt 1:03 Minuten. Die Schweizerin dürfte in den nächsten zwei Etappen in Oberstdorf weitere Positionen einbüssen, ehe am Freitag im Val di Fiemme wieder ein Sprint ansteht. Nadine Fähndrich peilt in der Tour de Ski, die kommenden Sonntag mit dem Anstieg zur Alpe Cermis endet, nach wie vor eine Top-Ten-Klassierung an, wie es in einer Medienmitteilung von Swiss Ski heisst. Die Schweizerin war als Siegerin des Sprints die Gejagte. Sie lief mit elf Sekunden Vorsprungs los und wurde kurz vor Rennhälfte von einer Vierergruppe um Frida Karlsson gestellt. Die Schwedin drückte mit Blick aufs Gesamtklassement stets aufs Tempo. Letztlich holte die Weltcup-Führende Tiril Weng ihren ersten Weltcupsieg, aber Karlsson, die auf der Zielgeraden Weng und Kerttu Niskanen aus Finnland unterlag, bleibt die Favoritin auf den Gesamtsieg. Die Top 7 des Gesamtklassements liegen innerhalb von 45 Sekunden. Jessie Diggins, im Vorfeld als erste Herausforderin von Frida Karlsson gehandelt, erwischte erneut einen schlechten Tag. Die Amerikanerin liegt als 29. bereits 2:07 Minuten zurück. (pd)