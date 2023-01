Die St. Moritzerin Nadja Kälin wusste in der dritten Etappe der Tour de Ski im deutschen Oberstdorf zu überzeugen. Nach verhaltenem Tour-Beginn in der Val Müstair erreichte sie über 10 Kilometer in der klassischen Technik den 19. Rang. Gewonnen wurde das Rennen von der Schwedin Frida Karlsson.