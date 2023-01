Üna veglia idea cun nouv schlantsch

Abitaziuns favuraivlas sun s-charsas – impustüt in regiuns turisticas. Üna soluziun spordschan cooperativas. Plüssas cooperativas nouvas cumainzan a fabrichar in Grischun. Ellas spordschan abitaziuns als indigens.

Il princip es simpel e perfin francà i’l dret d’obligaziun: agüd per güdar a sai svess. Da vegl innan as fuorman cooperativas, ingio cha singuls vegnan als limits, saja quai per mancanza da finanzas o da forzas. ...