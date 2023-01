Dad erbas exoticas a l’iva engiadinaisa

L’agronom Andi Brechbühl ha lavurà in differents pajais e continents. Pro bleras da sias activitats han giovà e giouvan plantas aromaticas üna rolla. Actualmaing prodüa’l likör e prodots dad iva a Tschlin.

In ün dals locals da l’anteriura bieraria da Tschlin as vezza butiglias amo vödas, etikettas, troclas e sachs da zücher, in ün oter local sün maisa differents recipiaints da metal ed i’l terz üna gronda ...