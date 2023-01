Cun bgera culur e cun bger umur

Il Château Papillon des Arts de St. Moritz fo daspö quista sted part dals museums engiadinais e voul dvanter ün lö d’inscunter per tuot las arts. In lündeschdi passo ho gieu lö la vernissascha da la nouv’exposiziun chi preschainta la prüma retrospectiva da l’artist Max Zuber.

«Per me scu curatura es que üna grand’onur da pudair preschanter scu prüms l’ouvra da vita da Max Zuber. Ma per pudair quinter ün’istorgia in l’exposiziun – e na be simplamaing pender ils purtrets ...