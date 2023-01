Festa da Cuvits a Sent

In dumengia ha gnü lö la gronda festa da Cuvits illa fracziun da Sent. In quist occasiun ha gnü lö la saramantaziun dal nouv capo cumünal Aita Zanetti e da tuot ils ufficiants cumünals. Bleras persunas da tuot las fracziuns han tut part a quist evenimaint tradiziunal a Sent.

Cun ün cuolp cunter il cheu es gnü s-chavazzà il capo cumünal vegl da Scuol. La giuventüna da Sent ha giodü il mumaint da pudair stumplar il pop da naiv, chi rapreschantaiva il vegl capo da Scuol giò dal mantun da naiv per far plazza al capo nouv. Bleras persunas da tout las fracziuns han tut part in dumengia a l’act festiv da la festa da Cuvits illa fracziun da Sent. Quista vegl’üsanza gniva festagiada intant cha’l cumün da Sent d’eira politicamaing amo sulet. Uossa – cha’l nouv capo cumünal deriva da la fracziun da Sent – es l’üsanza renaschüda e tuot las preschaintas ed ils preschaints han giodü il mumaint. Accumpagnats da la Società da musica Sent s’han preschantats tuot ils ufficiants reelets e nouvelets in Plaz a Sent. Il vegl capo Christian Fanzun ha saramantà il nouv capo Aita Zanetti ed ella ha in seguit saramantà tuot ils ufficiants da la suprastanza cumünala, da la cumischiun sindicatoria e dal cussagl da scoula.

«Bod sainza debits e chapital ester»

In seis pled da cumgià ha Christian Fanzun fat valair, cha’ls ultims ot ons saja gnü lavurà intensivamaing. «Nus vain armonisà ed approvà raduond 20 ledschas ed ulteriuras sun prontas e gnaran bainbod preschantadas», ha’l quintà. Cha’l cumün haja eir restitui raduond 30 milliuns dal chapital ester. «Hozindi nu vaina quasi ingüns debits respectivamaing chapital ester», ha’l agiunt, «adonta d’avair gnü la pussibiltà da far investiziuns da raduond ot milliuns francs l’on.» Cha grondas discussiuns e reclamaziuns haja dat in connex culla structura da l’uffizi da fabrica e d’infrastructura. Ma cha in quist reguard s’haja pudü far ils adattamaints necessaris. Na pudü evader dal tuot, ha il capo cumünal partent, la planisaziun cumünala. «Nossa planisaziun es actualmaing pro’l Chantun per l’examinaziun preliminara. In seguit staran amo differents puncts gnir discus ed adattats.» Cha da chattar bunas soluziuns saraja in avegnir eir a reguard ils passa 300 stabilimaints cumünals. «La nouva suprastanza stuvarà decider in che direcziun cha’l cumün dess ir in futur», ha manià Fanzun. Cha cullas decisiuns a reguard l’Avegnir Infras Scuol e l’ingrondimaint da la chasa da scoula a Scuol s’haja muossà la direcziun. El ha ingrazchà pel grond sustegn ed ha giavüschà al nouv capo da Scuol bun success e bler plaschair.

«Dà ün cuc in teis cumün»

Ch’ella metta in avegnir bler pais sülla cumünanza cun resguardar ed adattar eir las tradiziuns, ha muossà Aita Zanetti fingià culla festa Cuvits a Sent. Quai chi valaiva pü bod be pel cumün da Sent, dess in avegnir dvantar üna tradiziun da tuot il cumün da Scuol. «Nus ans eschan bainschi gnüts plü dastrusch daspö la fusiun avant ot ons, ma per crescher insembel voul quai amo temp», ha dit il nouv capo da Scuol in seis pled da Cuvits ed ha cità il vers da la chanzun chi disch: «Dà ün cuc in teis cumüns, da süsom infin giodim, lura vezzast quai ch’el ha, lur’at saintast pür da chà». «Sentir da chasa as sainta in prüma lingia ill’aigna fracziun ed istess badaina il sustegn e la vicinanza dals vaschins», ha cuntinuà Aita Zanetti. Cha las instanzas politicas possan bainschi sustegner quist movimaint, «ma crescher sto il sentimaint da cumünanza sül lö.» Ella es persvasa cha tuot la populaziun da Scuol possa viver, abitar e lavurar in üna cuntrada da bellezza, cha perquai saja eir da tgnair chüra da l’infrastructura. Las sfidas cha’l nouv capo cumünal manzuna, sun il detretschamaint, la sanaziun e l’adattamaint da la scoula da Scuol, la planisaziun da l’infrastructura turistica da Scuol, il proget solar da Jonvrai-Sur Bos-cha, e bler oter plü. Cha per tour per mans tuot las sfidas saja ella e la nouva suprastanza cumünala avisada sülla fiduzcha e’l sutegn da tuot la populaziun. «Ma quai nu voul dir, chi nu’s das-cha far dumondas e remarchas criticas – al cuntrari», ha dit il capo da Scuol a la fin dal pled da Cuvits ed ha invidà a tuot la populaziun preschainta a baiver ün vin chod ed a mangiar üna culla micha.

Text e fotografias: Nicolo Bass

Video: Bettina Gugger